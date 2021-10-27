Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Rabbi Yessir bombası Akşener'in kurmayı açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklama tartışıldı. Ablasının Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yessir gördüğünü söyleyen Akşener'in ne demek istediğini, kurmayı yazar Sevilay Yılman'a anlattı.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu benzetmeleri olay oldu. Daha önce Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapan Akşener, bu kez de ablası üzerinden İmamoğlu için "Rabbim kolaylaştır" anlamındaki dua "Rabbi Yessir" dedi.

Akşener, katıldığı bir programda "Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar" ifadelerini kullandı. İmamoğlu için yapılan "kolaylaştıran adam" benzetmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

“Akşener ne demek istedi? Gerçekten de Cumhurbaşkanlığı adaylığına Ekrem İmamoğlu’nu mu düşünüyor?” soruları birbiri ardına geldi.

"Doğrudan bir arkadaşımızı desteklediğimiz yönünde bir yaklaşım oluşturdu"

Gündeme oturan açıklamaları Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Akşener, İmamoğlu ve Rabbi Yessir…" başlıklı yazısında değerlendirdi. Akşener'e yakın kurmaylardan biriyle görüşen Yılman, açıklamaları yazısında aktardı:

“Bizim kamuoyunda adı geçen ya da geçmeyen; üzerinde kurullarımızla istişare ettiğimiz yahut karar verdiğimiz herhangi bir adayımız yoktur. Adı geçen belediye başkanlıklarımızın adaylıklarına dair kamuoyu sürekli tartışma halinde.

Aynı isimleri, olayları ısıtıp ısıtıp sürekli gündemde tutma çabası söz konusu. Evet, biz bu arkadaşlarımızı 2019’da destekledik. İtiraz etmedik. Şimdi de böyle bir adaylık söz konusu olursa destekler, karşı çıkmayız; nitekim bu konuyla ilgili düşüncemiz sorulduğunda 'İtirazımız olmaz' yaklaşımında bulunduk hep!

Ancak unutulmasın ki isimler nezdinde ayrıcalıklı bir durum yoktur. Bu arkadaşlarımız her ne kadar ittifak sonucunu alarak kazanmış olsalar da CHP adayı olan arkadaşlarımızdır.

Dolayısıyla kendilerinin adaylık durumları CHP’nin iç meselesi ve kararıdır. Dünkü Rabbi Yessir başlığı doğrudan bir arkadaşımızı desteklediğimiz yönünde bir yaklaşım oluşturdu.

Genel Başkanımız önceden de kamuoyu önünde benzer bir paylaşım yapmış ve aslında Ekrem İmamoğlu’nun seçimde neden farkla kazandığını sosyolojik açıdan incelemişti.

Yani dünkü açıklama Genel Başkanımızın tabanda yaşanan kırılmanın nedenini değerlendirmesinden öte bir değerlendirme değildir!”