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Adıyaman'da vakalar arttı! 64 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adıyaman'da vakalar arttı! 64 ev Kovid-19 karantinasına alındı

ADIYAMAN'da vakalar artıyor. Valilik artışın sürdüğü kentte 64 evde karantina başlatıldığını açıkladı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 64 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 64 ev karantina altına alındı.

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