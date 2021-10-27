Adıyaman'da vakalar arttı! 64 ev Kovid-19 karantinasına alındı
ADIYAMAN'da vakalar artıyor. Valilik artışın sürdüğü kentte 64 evde karantina başlatıldığını açıkladı.Abone ol
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 64 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 64 ev karantina altına alındı.