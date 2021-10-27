Bulgaristan'da asgari ücret Türkiye'yi geçince akın akın alışverişe geliyorlar

Bulgaristan'ın Euro seviyesinde asgari ücreti Türkiye'yi geçti. Eskiden Türkler alışverişe Bulgaristan'a giderken artık onlar alışverişe Edirne'ye akın ediyor.

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Türk lirasının (TL) son dönemlerde değer kaybetmesi sonrası Bulgaristan, Euro bazında aylık asgari ücrette Türkiye’yi geçti. 10 yıl önce Bulgar Levası ve TL aynı seviyede seyrederken 25 Ekim 2021 itibariyle kur 5,8 lirayı aştı. Eskiden Türk vatandaşları Bulgaristan’a alışverişe giderken artık bu durum tersine döndü.

TL’nin değer kaybetmesini fırsat bilen Bulgar vatandaşları Edirne’ye alışverişe geliyor.

10 yıl önceki durum

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 10 yıl önce Türkiye’de Euro bazında aylık brüt asgari ücret Bulgaristan’dan 3 katından fazlaydı.

Brüt asgari ücret 2010 yılının ikinci yarısında Bulgaristan’da 123 Euro iken Türkiye’de 392 Euro idi.

Bu dönem aradaki fark 2016 Euro Türkiye’nin lehine idi. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca asgari ücret Bulgaristan’da kademeli olarak artarken Türkiye’de de 2016 yılına kadar aynı şekilde artış görüldü.

Asgari ücret 2016 yılının ilk yarısında Türkiye’de 519 Euro’ya kadar yükselirken daha sonra inişli çıkışlı bir eğilim başladı. TL bazında asgari ücrette ciddi artışlar olmasına rağmen liranın değer kaybetmesiyle 'Euro bazında düşüşler başladı.

Eurostat verilerine göre 2021’in ikinci yarısında Türkiye’de asgari ücret 347 Euro’ya gerilerken Bulgaristan’da 332 Euro’ya kadar yükseldi.

Türkiye'de 3 bin 577 TL olan brüt asgari ücret, TC Merkez Bankası kuruna göre 25 Ekim 2021 itibariyle 315 Euro’ya kadar geriledi. Böylece Türkiye’de Euro bazında asgari ücret Bulgaristan’ın gerisine düştü.

2010 yılının temmuz ayında TL ve Leva kuru birbirine eşit iken 2016’dan sonra Türk lirası değer kaybetmeye başladı.

2016’da 1 Bulgar Levası 1,65 TL iken bu oran 2018 başında 2,34’e; 2019 başında 3,15’e ve 2020 başında 3,43’e kadar yükseldi. Bu tarihten sonra TL’nin değer kaybı daha da hızlandı.

2020’nin temmuz ayı başında 3,95 olan kur 2021 Ocak başında 4,66’ya ulaştı. Bu senenin temmuz ayı başında 5,29 olan kur 25 Ekim 2021’de ise 5,83’ü gördü.

2010’lardan önce Türk lirası Bulgar Levası karşısında çok daha güçlü bir konumdaydı. Başta Edirne olmak üzere sınıra yakın bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarının alışveriş için Bulgaristan’a gitmesi dikkat çekerdi.

Ancak Ekim 2021’de kameralara yansıyan görüntüler artık Bulgar vatandaşlarının Edirne’ye alışverişe geldiğini ortaya koydu.