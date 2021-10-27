'İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları' 29 Ekim'de vizyona girecek

TRT Çocuk'ta yayınlanan "İstanbul Muhafızları" adlı çizgi filminin çocuklar tarafından çok sevilen karakterleri, ikinci kez beyazperdeye konuk oluyor.

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Serinin ilk filmi "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi", 2018'de vizyona girerek, büyük ilgi görmüştü. Yeni yapım "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" ise 29 Ekim'de minik seyircilerle buluşacak.

Vizyon öncesi Kanyon AVM'de gerçekleştirilen galada AA muhabirine açıklamada bulunan filmin yapımcılarından Muhammed Ammar Gündüz, çok büyük bir emek ortaya koyduklarını belirterek, filmde çocukların 23 Nisan 1920'ye gideceklerini söyledi.

"Çok keyifli bir iş oldu"

Gündüz, bugüne kadar İstanbul Muhafızları'nın her zaman İstanbul'un tarihi mekanlarını anlatmaya çalıştığını dile getirerek, "Şimdiki filmde Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele dönemine dönmek istedik ve bir olayı 23 Nisan 1920'yi anlatalım istedik. Çok keyifli bir iş oldu. Umarım seyirciler teveccüh gösterirler." dedi.

Filmin konusu için araştırmalar yaptıklarına, yakın tarih olmasına rağmen bazı kayıtlara ulaşamadıklarına işaret eden Gündüz, "Bu anlamda ciddi bir destek aldık. Yapım, senaryo ekibi sağ olsunlar çok büyük bir özveri gösterdiler. Böylelikle en doğru şekilde konuyu filme aktarmaya çalıştık. Bir çocuk filmi olduğu için bu tür konularda çok büyük hassasiyet konusu." diye konuştu.

Muhammed Ammar Gündüz, filme dair bugüne kadar gelen değerlendirmelerin olumlu yönde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Açıkçası sadece minikler değil, bütün sektör filmi bekliyor. Pandemi sürecinde şimdiye kadar iddialı bir animasyon yapım gelmedi. Biz de burada biraz Don Kişotluk yaptık. Bir cesaret örneği gösterdik. Bütün sektörün, miniklerin beklediği bir film haline geldi. Eğer biz iyi sonuçlar alırsak, bizimler beraber birçok animasyon film artık vizyon takvimine geçecektir."

Filmin çalışmalarına 2019 ekim ayında başladıklarını, geçen yılın ekim ayında da tamamladıklarını aktaran Gündüz, "Çalışmalar yani bir yıl sürdü. Aslında bir animasyon filmi için çalışmalar 18-20 ay gibi sürer. Ama pandemi süreci, kalabalık bir ekiple daha hızlı filmi üretme şansı bulabildik. Bir yıldır da gişeyi bekledik." ifadelerini kullandı.

Film hakkında

Yayınlanan 50 bölümüyle milyonlarca çocuğa ulaşan "İstanbul Muhafızları" çizgi filminin ikinci sinema filmi "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" adlı animasyon, 1920 yılına ışınlanarak tarihin akışını değiştirmeyi planlayan Gürgen ile Azmi'yi durdurmaya çalışan İstanbul Muhafızları'nın maceralarını beyazperdeye taşıyor.

Yapımcılığını Medyavizyon ile Neher Prodüksiyon'un birlikte üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Cem Bayraklı'nın yaptığı filmin hikayesini Hüseyin Sorgun, senaryosunu ise Gökhan Karagülle kaleme aldı.

Filmin seslendirme kadrosunda Muhammed Ammar Gündüz, Selin Kıdıl, Sevinç Sırma, Sebahat Demirhas, Nihan Omuz, Ali İhsan Bozdemir, Bartu Kerem Yüksel ve Ufuk Yüksel bulunuyor.

Filmin müzikleri ise Behzad Motallebi, Gökçe Kuran ve Taner Tınaz'ın imzasını taşıyor.

"İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları"nın konusu ise özetle şöyle:

"Gürgen ile Azmi, zaman makinesiyle yolculuk yaparak 1920 senesine ışınlanırlar. Amaçları, 23 Nisan'da toplanacak Meclis'i engellemek ve tarihin akışını değiştirmektir. Böylece ortada bir İstanbul olmayacak, eğer İstanbul olmazsa İstanbul Muhafızları'na da gerek kalmayacaktır. Fakat işler kötü ikilinin planladığı gibi gitmez. İstanbul Muhafızları da onların peşinden 1920 senesine ışınlanır."