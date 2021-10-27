BIST 1.508
DOLAR 9,54
EURO 11,08
ALTIN 546,50
HABER /  EKONOMİ
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Yapı Kredi 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Yapı Kredi 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Yapı ve Kredi Bankası, dış ticaretin finansmanı amacıyla toplam 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Abone ol

Yapı ve Kredi Bankası'nın sendikasyon kredisi anlaşmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Bankanın 367 gün vadeli 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığı belirtilen açıklamada, "19 ülkeden 38 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti dolar ve avro için sırasıyla 'Libor + yüzde 2,15' ve 'Euribor + yüzde 1,75' olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nevra Serezli kaç yaşında eşi Metin Serezli ve çocukları kimdir?
Nevra Serezli kaç yaşında eşi Metin Serezli ve çocukları kimdir?
Konya'da maske takmadığı için indirildi tabanca buldu takip edip otobüse bindi dehşet saçtı
Konya'da maske takmadığı için indirildi tabanca buldu takip edip otobüse bindi dehşet saçtı
Sosyal medyada büyük tehlike! Çocuklar bunun için birbiriyle yarışıyor
Sosyal medyada büyük tehlike! Çocuklar bunun için birbiriyle yarışıyor
24 saatte iki kez zam gelen benzin fiyatlarına bu gece 25 kuruş indirim geliyor
24 saatte iki kez zam gelen benzin fiyatlarına bu gece 25 kuruş indirim geliyor
Fatoş Yelliler kaç yaşında eski estetiksiz hali nasıldı?
Fatoş Yelliler kaç yaşında eski estetiksiz hali nasıldı?
Zonguldak'ta koronavirüse yakalanan öğretmenden acı haber geldi
Zonguldak'ta koronavirüse yakalanan öğretmenden acı haber geldi
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
Meral Akşener 'cumhurbaşkanı' adaylığından sonra 'başbakan' adaylığından da vazgeçti! Hadi Özışık açıklıyor
Meral Akşener 'cumhurbaşkanı' adaylığından sonra 'başbakan' adaylığından da vazgeçti! Hadi Özışık açıklıyor
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den kanser aşısından sonra bir aşı müjdesi daha
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den kanser aşısından sonra bir aşı müjdesi daha
Berdan Mardini nereli kaç yaşında Fatoş Yelliler'den neden boşandı?
Berdan Mardini nereli kaç yaşında Fatoş Yelliler'den neden boşandı?