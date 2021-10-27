Yapı Kredi 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Yapı ve Kredi Bankası, dış ticaretin finansmanı amacıyla toplam 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

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Yapı ve Kredi Bankası'nın sendikasyon kredisi anlaşmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Bankanın 367 gün vadeli 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığı belirtilen açıklamada, "19 ülkeden 38 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti dolar ve avro için sırasıyla 'Libor + yüzde 2,15' ve 'Euribor + yüzde 1,75' olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.