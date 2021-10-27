Meral Akşener 'cumhurbaşkanı' adaylığından sonra 'başbakan' adaylığından da vazgeçti! Hadi Özışık açıklıyor

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son açıklamasında gözden kaçan çok önemli detayı açıklıyor... Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtiği gibi 'ben başbakan olacağım' iddiasından da nasıl vazgeçti?.. Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklar üzerinden siyaseti ne zaman bırakacak?.. Süleyman Soylu'nun aşırılığı ne?.. İşte Hadi Özışık'ın yorumları...

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Kemal Kılıçdaroğlu konuştuğunda güzel konuşuyor…

Aslında konuşmuyor içindeki öfkeyi kusuyor...

Erdoğan takıntısı öyle bir hal almış ki, her konuşmasında Erdoğan’a mutlaka hakaret ediyor…

Şimdi de Erdoğan’a “Ruh sağlığı bozulmuş” dedi…

Sonra da Erdoğan davacı olduğunda “Gördünüz mü Erdoğan eleştiriyi sindiremiyor” diyor…

Keşke tüm siyasi parti liderleri toplansa da hakaret ve öfke nöbetlerini hayatımızdan çıkaracak kararlar alınsa…

Meclis’ten tezkere geçti..

Kılıçdaroğlu, yine çok güzel konuştu. Dedi ki “Ben oralarda şehit vermek istemiyorum. Yabancı güçlerin Türkiye’ye asker konuşlandırmasını da istemiyorum” dedi…

Eyvallah…

Yani "bunun için biz bu tezkereye ‘evet’ demeyeceğiz” dedi…

Erdoğan’a seslendi yine; “Biz senin her getirdiğine mühür basmak zorunda mıyız?” dedi…

Ardından da siyasete çocukları alet etti…

Ya artık şu Bilal Erdoğan’ın da yakasından düşün!…

Kılıçdaroğlu tezkere görüşmelerinde “Ben ülkemde şehit istemiyorum” diyor…

Ben de istemiyorum…

Kim istiyor ki ülkesinin evladının şehit düşmesini… Getirdi işi yine işi Bilal Erdoğan’a ve TÜGVA’ya bağladı…

"Savaşa komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar gitsin. Komutanları da Bilal Erdoğan olsun!..” dedi…

Eğer Kılıçdaroğlu gerçekten “Benim ülkemin evlatları şehit dümesin” diyorsa…

Yanı başındaki HDP’ye dönecek; “Benim insanımı, benim gencecik çocuklarımı şehit etmeyin, artık yeter” demesi gerekmez mi?..

Sayın Kılıçdaroğlu bir kere de Tayyip Erdoğan’a meydan okuduğun gibi bir kere de PKK’ya meydan oku Allah rızası için…

Bir kere de FETÖ’ye oku Allah rızası için…

Bu ülkede muhalefet yok…

Eğer bu ülkede muhalefet olmuş olsaydı AK Parti’nin paramparça olduğunu hep birlikte görmüş olurduk…

Muhalefet Erdoğan takıntısı/düşmanlığı dışında hiçbir şey yapmıyor…

SOYLU'NUN DEĞİ GİBİ OLDU!..

Süleyman Soylu ne demişti?...

Bugün Osman Kavala'nın serbest kalmasını isteyenler, yarın Selahattin Demirtaş'ın sonra da Öcalan'ın serbest kalması için eylem yapacaklar...

Bugün Almanya'da o gösteriler başlatıldı...

Türkiye'den kaçan 'CANCIK' Can Dündar organize etti işi...

FETÖCÜLERİN SIRRINI VEREYİM Mİ?

FETÖcülerin Demirtaş'ı savunmasının sırrı ne?..

Demirtaş derken aslında ne istiyorlar?..

Gelin ben size anlatayım...

AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SONRA BAŞBAKANLIKTAN DA VAZGEÇTİ

Meral Akşener doğru yolu buldu!...

Akşener cumhurbaşkanı adaylığının ardından başbakanlık adaylığından da vazgeçti...

Kemal Kılıçdaroğlu'na da cumhurbaşkanlığı yolunu kapattı...

"Cumhurbaşkanının yanında güçlü bir Cumhurbaşkanı yardımcısı" istedi...

Dahası kendini tarif etti: "Başbakan gibi bir yardımcı"...

Al sana çıkış yolu...

Doğru yol dediğim şey bu...

SÜLEYMAN SOYLU RAHAT DURMUYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir türlü rahat durmuyor!..

Rahat durmadığı gibi bazen aşırıya da kaçıyor...

"Okul önlerinde uyuşturucu satanın bacağını kırmayan polis görevini yapmıyordur" demişti...

Bu bir aşırılıktı...

Şimdi de muhtarlarla buluştuğunda "Uyuşturucu içilen metruk binaları yıkın, yargı kararı ardından gelsin" dedi...

Evet burada aşırılık var, hukuksuzluk var...

Ama aileler 'Allah razı olsun' diyor...

Buna ne diyeceğiz...