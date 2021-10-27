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Biontech Ruanda ve Senegal'da aşı tesisi kuruyor

Biontech Ruanda ve Senegal'da aşı tesisi kuruyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticisi, Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda ve Senegal ile mRNA aşısı üretim tesislerinin inşası için anlaşma imzaladı.

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Firmadan yapılan açıklamaya göre, Ruanda'nın başkenti Kigali'deimzalanan anlaşma kapsamında, BioNTech, gelecek yılın ortasında, Ruanda ve Senegal'de mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesislerinin inşasına başlayacak.

Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, bu anlaşmanın yalnızca kamu sağlığı için değil aynı zamanda ekonomik kalkınma için de çok önemli olduğunu kaydetti.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahintarafından yapılan açıklamada da amaçlarının Afrika Birliği bünyesinde aşı geliştirerek, Afrika'da sürdürülebilir aşı kapasitesine ulaşmak olduğu belirtildi.
Firma, Ruanda ve Senegal'de aşı üretim merkezi kurma fikrini ağustosta kamuoyuyla paylaşmıştı.

Afrika'daki ilk mRNA aşısının üretileceği tesislerde, ilk etapta yıllık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesi hedefleniyor.

Afrika'da kullanılan aşıların yalnızca yüzde biri kıtada üretilirken, Afrika Birliği 2040'a kadar bu oranı yüzde 60'a çıkarmak istiyor.

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