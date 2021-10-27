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Konya'da korkunç olay! Otomobili çizildiği için tartıştığı site görevlisini öldürdü

Konya'da korkunç olay! Otomobili çizildiği için tartıştığı site görevlisini öldürdü

KONYA'da otomobilinin kapısı çizilen Ahmet Ü. (32), görevini yapmadığı gerekçesiyle tartıştığı site görevlisi 2 çocuk babası Adem Topbaş'ı (24) bıçaklayarak öldürdü. 

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Karatay ilçesinde akşam saatlerinde Ahmet Ü., oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti.

Bunun üzerine öfkelenen Ahmet Ü., apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin?'' diye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 

İddiaya göre Ahmet Ü., sustalı bıçağının açılmaması üzerine Adem Topbaş'ın elindeki bıçağı kapıp, saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle yaralanan Topbaş, kaçarak site bahçesindeki bir bakkala sığındı. Kanlar içinde yere yığılan Topbaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Topbaş'ın 4 yaşında kızı ve 30 günlük bir oğlunun olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ahmet Ü. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  

Site sakinleri, Ahmet Ü. ve Adem Topbaş'ın site bahçesinde sürekli sohbet edip, çay içtiklerini söyledi. Bekir Candan, "Arabada çizik olduğunu söylemiş. 'Güvenlik kamerasına bakalım' denilmiş. Sonra bıçaklaşma olmuş. Aşağıda kan izleri var. Bakkala doğru gitmişler." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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