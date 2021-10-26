İstanbul Ümraniye'deki scooter faciasında hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı

İSTANBUL Ümraniye'de hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya'nın (40) İETT otobüsünün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü Rıza Ö. (28), 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Şüpheli Rıza Ö.'nün emniyet ifadesinde, "Yalnızca benim arabama çarpmış olmakla kalsaydı kadın kesinlikle ölmezdi. Olay nedeniyle üzgünüm" dediği öğrenildi.

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İSTANBUL Ümraniye Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde Rıza Ö. (28), kullandığı 34 GD 6033 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya (40), kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin İETT şoförü M.Y. ve Rıza Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli Rıza Ö.'nün ifadesinde mobilyacı olarak çalıştığını, aracını iş yerinin önüne park ettiğini, araç içerisinden malzemelerini aldığını ve çevresini kontrol ederek kapısını açtığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Rıza Ö.'nün, "Ben kapıyı açar açmaz hızlı bir şeyin bir anda kapıma çarptığını anladım. Hemen ardından normalin üzerinde hızla gelen İETT otobüsü aracımın kapısına çarpan bayana çarptı. Ben aracımdan hızlıca çıktım ve İETT aracının yanına koştum. Aracın camına vurarak şoförün aracı geriye almasını söyledim. Şoför, aracı biraz geriye çektikten sonra bayanı otobüsün altından çekerek çıkardım. Benden başka yardım etmeye çalışan kimse yoktu. Ben bayanı çekip çıkardıktan sonra kalabalık geldi. Ben bayanın başında durdum, konuşmaya çalıştım. Bayanı uyandırmaya çalıştım. Olay bu şekilde meydana gelmiştir" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

Ayrıca şüpheli Rıza Ö., İETT otobüs şoförünün hızlı bir şekilde geldiği için kazanın sonucunun ağırlaştığını öne sürerek, "Yalnızca benim arabama çarpmış olmakla kalsaydı kadın kesinlikle ölmezdi. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi.

Otobüs şoförü serbest bırakıldı

Otobüs şoförü M.Y de ifadesinde scooter kullanan kadının yolun sağında park halindeki aracın kapsının aniden açılması sonucunda çarparak otobüsün önüne düştüğünü, kendisinin frene bastığını ancak hemen duramadığını, kadını yaralı durumda görünce 112'yi arayıp bilgi verdiğini söylediği öğrenildi. İETT şoförü M.Y., emniyette ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.