Türkiye 26 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 356 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 115 milyon 674 bin 594'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Ekim 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 31 bin 467 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kovid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı, bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın" değerlendirmesinde bulundu.