Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la normalleşmenin şartını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme süreci için şartını açıklayarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmede samimi bir irade sergilemesi gerekiyor.'' dedi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka ve Yeni Zelanda büyükelçisinin "Osman Kavala derhal serbest bırakılsın" çağrısına gösterdiği "Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" tepkisine de değindi.

"Bütün siyasetçilere örnektir"

Erdoğan'ın gösterdiği duruşu öve öve bitiremeyen Aliyev, "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki, bu bütün siyasetçiler için örnektir. Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır. Bütün Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Azerbaycan'a destek olmaya devam edeceğiz"

"4,5 aylık bir aradan sonra bu güzel bölgede Fuzuli'den sonra Zenginhan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aliyev'e nazik daveti için teşekkür ediyorum. Bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle kısa süre içerisinde Azerbaycan'da işgalden kurtulan bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, geliştiğini görmek her siyasetçinin kârı değil. Çünkü en kısa zamanda ayrıldıkları topraklara artık Azeri kardeşlerim çok daha güzel bir şekilde inşa edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır. Karşımızdaki binaya bakıyoruz, kendi orijinal, kendi tarihi yapıları neyse o yapılarla inşa edilmiştir. Fuzuli, Şuşa'ya gelecekte de Nahçıvan'a yapılacak yolların çalışmalarını gördük. Fuzuli'de de belirttiğim gibi bu kadar kısa sürede imarda alınan mesafe hem Azerbaycan hem bölgemiz için umut vericidir. Azerbaycan dünyaya örnek verecek bir kalkınma modeliyle bu bölgeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gerek tüneller, gerek viyadükler gerek otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Türkiye olarak biz de bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Kardeşimle görüşmelerimde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel durumları ele aldık.

"Gün gelecek Zengüşerden çıkıp İstanbul'a kadar gideceğiz"

Hepsinden öte Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyeni şanlı zaferiyle sona erdirdi. Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam elverişledir. Yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış ve normalleşmeden yanayız. Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. Ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir.

Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı

Bu gelişmeden İran, Gürcistan Ermenistan dahil bu projeden yararlanacaktır. Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmede samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer samimi bir irade koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşmesi önünde bir engel kalmayacaktır. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içinde yaşanacak parlak bir gelecek pekala mümkündür. Ziyaretim sırasında şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına teşekkürlerimi sunuyorum."