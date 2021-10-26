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Büyükelçilerin geri adımı Ermeni lobisini kızdırdı: F-16'ları vermeyin

Büyükelçilerin geri adımı Ermeni lobisini kızdırdı: F-16'ları vermeyin

TÜRKİYE'nin kararlı duruşu sonrası başta ABD olmak üzere 10 büyükelçi geri adım atarken bu durum Ermeni lobisini rahatsız etti.

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Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrı kamuoyunun gündemine oturdu.

10 büyükelçinin parmak sallayarak Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak  yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ABD'nin başını çektiği 10 büyükelçiye geri adım attırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için verdiği talimat sonrası büyükelçiler ortak bir bildiri yayınlayarak Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine vurgu yapıp bir ülkenin iç işlerine karışamayacaklarını bildiklerine dikkat çekti.

Ermeni lobisi kızgın

ABD büyükelçisinin öncülüğünde gerçekleşen bu bildiri sonrası Amerika'da sıkı bir Türkiye düşmanlığı yapan Ermeni lobileri çileden çıktı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'ye Türkiye tavrını netleştirmesi yönünde çağrı yaparken F 16 üzerinden etiket açıp şu ifadeleri kullandı:

- Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır.

- ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası net olmalıdır.

- Burası bir lise sınıfı değil.

- Amerikan netliğinin zamanı geldi.

- Eylemler sadece kelimeler değil.

- Türkiye'ye jet yok.

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