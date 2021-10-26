3600 ek gösterge son durum nedir kimler kapsayacak yeni bilgi

3600 ek göstergede son durum memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili son bilgiler. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, maaşlara etkisi ne olacak?

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Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek gösterge meselesinin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." ifadelerini kullandı. Kamu görevlilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memurların maaş, emekli aylığı ve ikramiyeleri yükselecek. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? İşte, 3600 ek göstergede son durum bilgileri.

3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ederken gözler de ek göstergeden kimlerin yararlanacağına çevrildi. Belli meslek grupları için öngörülen düzenlemenin kapsamını içeren 3600 ek gösterge ile yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinde artış yapılması ön görülüyor.

Kimleri kapsayacak: Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilecek.

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlileri için geçerli olması talep edilse de ilk etapta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Ek gösterge artışı maaşa nasıl etki edecek: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 3600 ek gösterge konusuna da değindi. 2022 yılı sonuna kadar 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz'' dedi.