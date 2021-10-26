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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TikTok'ta yeni dönem başladı! Artık videoların süresi...

TikTok'ta yeni dönem başladı! Artık videoların süresi...

Milyonlarca kullanıcısı olan kısa video platformu TikTok kendini yeniledi. TikTok'ta artık 1 dakikadan uzun video dönemi başladı.

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Popüler kısa video platformu TikTok, içerik üreticilerine genişletilmiş bir formatta daha uzun süreli videolar yayınlama imkanı sunmaya başladı. Eğlendiren, eğiten ve ilham veren içeriklere yer veren TikTok, bir dakikadan uzun videolarla dünya çapında 5 milyardan fazla günlük görüntülemeye ulaştı.

TikTok kullanıcıları viral olan yeşil ekran ve renk efektlerinin yanı sıra heyecan verici içerikleriyle daha uzun videolar çekebiliyor. Üretilen videoların ortalama uzunluğu ise 2.14 dakika. Günlük çekilen vidoların dünya çapında TikTok’ta uzun video için en uygun içerik olduğu dikkat çekiyor. Bu durum, insanların birbirleri hakkında daha geniş bilgi edinmesine olanak sağlıyor.


 

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