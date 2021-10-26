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Pençe-Yıldırım şehidi Yunus Emre Yalman Osmaniye'de toprağa verildi

Pençe-Yıldırım şehidi Yunus Emre Yalman Osmaniye'de toprağa verildi

Pençe-Yıldırım Harekâtı kapsamında Irak’ın kuzeyinde icra edilen operasyon sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekât bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkâm Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (25) şehit düştü. Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için sabah saatlerinde Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Hakkâri’de düzenlenen törenin ardından şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman’ın cenazesi memleketi Osmaniye’ye getirildi.

Baba ocağında helallik alındı

İkindi saatlerinde Düziçi Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından tören alanına getirilen Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak musalla taşına konuldu.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayraklı tabutu cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Meryem Yalman, baba Eyüp Yalman, kız kardeşi Mukaddes Torun ile yakınları gözyaşı döktü.

Bekâr ve 3 kardeş olduğu öğrenilen Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, Düziçi Şehitliğinde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş tören sırasında ayakta durmakta zorlanan şehidin babası Eyüp Yalman’ın elinden tuttu.

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