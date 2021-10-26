Tekirdağ'da kayıp gençten kahreden haber geldi! Cesedi bulundu

TEKİRDAĞ'da karaya oturan römorköre yardıma giden botun alabora olması sonucu denizde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Mürefte Mahallesi açıklarında karaya oturan römorköre yardıma giden botun alabora olması sonucu denize düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan diğer şahsın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekipleri gece geç saatlere kadar arama çalışması yaptı.



Şahsın bulunması için Şarköy ilçesinin tüm kıyıları helikopter desteğiyle de adeta abluka altına alındı. Gece yarısı verilen arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Aramalarda, Muaz Bellikli'nin (22) cansız bedenine de ulaşıldı. Denizden çıkarılan şahsın cesedi savcılık incelemesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.