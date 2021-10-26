BIST 1.512
DOLAR 9,52
EURO 11,05
ALTIN 547,10
HABER /  GÜNCEL

Bakan Bilgin açıkladı! 11 ilaç geri ödeme listesine alındı! Kanser ve bebek ilaçları da var

Bakan Bilgin açıkladı! 11 ilaç geri ödeme listesine alındı! Kanser ve bebek ilaçları da var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geri ödeme listesine alınan 11 ilacı duyurdu.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser, 1'i prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ve 1'i doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bilgin, bu ilaçlardan 2'sinin yerli üretim olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekim ayında ne zaman hangi günler hacamat yaptırılır?
Ekim ayında ne zaman hangi günler hacamat yaptırılır?
Niğde'de şehidin anne ve babası 6 gün arayla öldü! Meğer cenazede...
Niğde'de şehidin anne ve babası 6 gün arayla öldü! Meğer cenazede...
CHP Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyecek! Özgür Özel duyurdu HDP istemişti
CHP Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyecek! Özgür Özel duyurdu HDP istemişti
Malatya'da köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi
Malatya'da köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi
Kemal Kılıçdaroğlu : Suriye'ye TÜGVA'cıları yolla Bilal Erdoğan komutan olsun
Kemal Kılıçdaroğlu : Suriye'ye TÜGVA'cıları yolla Bilal Erdoğan komutan olsun
İSKİ suya gizli zam yaptı uygulama 14 Ekim'de kaldırıldı su faturaları yüzde 20 arttı
İSKİ suya gizli zam yaptı uygulama 14 Ekim'de kaldırıldı su faturaları yüzde 20 arttı
AK Parti'den CHP'nin tezkere kararına ilk tepki! CHP hayır diyecek!
AK Parti'den CHP'nin tezkere kararına ilk tepki! CHP hayır diyecek!
Isparta'da yaşandı! Hülya sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Isparta'da yaşandı! Hülya sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz uyardı: Her 100 vakadan 35'i...
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz uyardı: Her 100 vakadan 35'i...
Gaziantep'te girdiği banyodan uzun süre çıkmadı! İçeri giren aile şok oldu
Gaziantep'te girdiği banyodan uzun süre çıkmadı! İçeri giren aile şok oldu