Bakan Bilgin açıkladı! 11 ilaç geri ödeme listesine alındı! Kanser ve bebek ilaçları da var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geri ödeme listesine alınan 11 ilacı duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser, 1'i prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ve 1'i doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bilgin, bu ilaçlardan 2'sinin yerli üretim olduğunu belirtti.