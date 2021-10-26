CHP Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyecek! Özgür Özel duyurdu HDP istemişti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ne gelecek olan tezkere için CHP'den son dakika kararı geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye "hayır" oyu vereceklerini duyurdu. HDP, ittifak için CHP'yi tezkere için adeta tehdit etmişti.

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IRAK ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye ve Irak tezkerelerine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

"Özel'in kararı açıklamadan önce Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

Bir önceki tezkerede Kılıçdaroğlu ‘İçimiz yana yana evet’ demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılındaki tezkerede "evet" oyu vermişti. Kılıçdaroğlu evet oyu öncesi grup toplantısında "Suriye’ye harekât konusunda “Askerlerimizi korumamız lazım. O nedenle bu tezkereye askerlerin hatırı için, oraya oğlunu gönderen askerlerin annelerinin hatırı için, o çocukların burnu kanamasın diye, içimiz yana yana evet diyeceğiz” sözleri dikkat çekmişti.

HDP TEZKERE İÇİN TEHDİT ETMİŞTİ HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye aba altından sopa gösterip şöyle yazmıştı:

-*"CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AK Parti'den daha iyidir' diye oy vermemeli" PERVİN BULDAN : HAYIR DEYİN

HDP grup toplantısında konuşan Pervin Buldan da muhalefetteki ittifak ortaklarına 'hayır' oyu verin diye seslendi ve şunları söyledi:

-"Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın. Suriye halklarının barış çabalarını sadece sabote edecek savaş ve yıkım politikalarına alet olmayın. Suriye barışının yanında yer alın. Diyaloğun, çözümün ve müzakerenin yanında yer alın. ÖSO'ya, IŞİD'e, El-Nusra'ya uzanan bu tezkereye siz de 'evet' demeyin. 'Evet' oyu verecek ellere özellikle bunları hatırlatmak istiyorum; Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye 'hayır' demelidir. Tezkereye 'evet' demeniz bu kadim sorunun çözümsüz kalmasına hizmet etmektir. Bundan kaçının diyoruz."

Tezkerede hangi parti ne oy verecek belli oldu

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü ifade edilirken Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. AK Parti, MHP ve İYİ Parti bugünkü oylamada “evet” oyu kullanırken, HDP, CHP ve TİP tezkereye karşı “hayır” oyu kullanacak.

Meclis aritmetiği nasıl hangi partinin kaç vekili var?

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 290, CHP'nin 139, HDP'nin 62, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 39, Saadet Partisinin 2, Türkiye İşçi Partisinin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Partinin ise birer milletvekili bulunuyor.

TBMM'de, 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor.

Tezkerenin geçmesi için kaç oy gerekiyor?

Irak ve Suriye tezkeresinin kabulü için salt çoğunluk aranacak. Oylamaya 500 milletvekili katılırsa en az 251 kabul oyu gerekecek. AK Parti ve MHP'nin oyları tezkerenin geçmesi için yeterli olacak. İYİ Parti'de tezkereye 'evet' oyu vereceği için tezkere açısından bir risk bulunmuyor.

Salt çoğunluk nedir? : Salt çoğunluk meclisteki oturuma katılan milletvekillerinin yarıdan bir fazlasının oyu demek.