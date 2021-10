Kemal Kılıçdaroğlu : Suriye'ye TÜGVA'cıları yolla Bilal Erdoğan komutan olsun

SURİYE tezkeresine hayır diyecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay açıklamalar geldi. CHP Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun" dedi.

CHP ilk kez sınır ötesi tezkereye hayır diyeceğini duyururken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında sert eleştiriler getirdi. Tezkereyle ilgili gruplara bilgi verilmediğini öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle?" diyerek tepki gösterdi. "Hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu,

"Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun" dedi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısındaki açıklamalarından önemli bölümler:

Sınır ötesi tezkeresi

*İsterdik ki, gruplara bilgi verilsin. Tezkere geldi. İlgili bürokratlar gitsinler, grup başkan vekillerini veya partilerin genel başkanlarını ziyaret edip efendim biz bu tezkereyi şu gerekçelerle getiriyoruz. Şu milli çıkarlarımız var deselerdi. Olmadı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz? MHP senin her dediğine evet diyebilir ama biz milli kurtuluş savaşı döneminden gelen bir partiyiz.

*Biz iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz barış içinde diyoruz. Beyefendinin bakış açısı ise bir de şimdi İdlib'ten bir ordu gelsin. Suriye ile savaş değil, Suriye ile barışacağız.

*Hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Suriye'de askerimiz ve polisimiz gitti, ne mücadelesi? Barış varken neden kavga? 33 askerimizi Ruslar şehit etti. Soruyorum sen ne yaptın? Koşa koşa gittin Putin'in ayağına. Bu benim onuruma dokunuyor.

TÜGVACILARI YOLLA, KOMUTAN BİLAL ERDOĞAN OLSUN *Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun. Hiçbir askerimizin burnu kanamasın. Niye yapıyorsunuz siz bunu? Bunların terk ettiği vatan toprağına bayrağımızı yeniden dikeceğiz.'

Türkiye gri listede

"Kendi bölgesinde ve dünyada saygınlığı ve itibarı olan Türkiye bunları yitirmeye başladı. OECD'nin kurduğu Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye kurucu ülkelerinden birisi. Kara para ve terörü finanse eden ilanlarla mücadele edecekler. Türkiye'yi gri listeye aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını bu hükümetin ayaklar altına almaya ne hakkı ne yetkisi vardır? 'Terörle mücadele ediyoruz' gibi bir sürü laf ediyor iktidar tarafı ama El Kaide, IŞİD olunca onların para hareketlerine ses çıkarmıyorlar. Sanıyorlar ki dünya görmüyor. Dünya tamamını görüyor.

Erdoğan'a araba yanıtı

"Her evde araba var, kapıcısında araba var. 2. el araba yetişmiyor" diye bu şahıs böyle bir şey söylemiş. Her evde araba var. Nasıl oluyor da her evde araba var? diyor yani. Ona da mı göz diktin? O bir aile kardeşim. O da bir araba alabilir. Onun arabası var diye Türkiye zengindir sanıyor. O arabayı o kişi alırken kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?

10 büyükelçi krizi

Büyükelçiler olayı. Türkiye daha önce böyle bir rezaleti yaşamadı. Ekonomi allak bullak oldu. Dışişleri bürokratları devreye girdiler, gece gündüz çalıştılar. Olayı telafi etmeye çalıştılar. Dolar ne oldu? Fatura 83 milyonun sırtına yüklendi. Bu şunu gösteriyor. Bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Teslim ederseniz bu tür garip olaylarla karşılaşırsınız.