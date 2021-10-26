HDP grup toplantısında muhalefete çağrı: Tezkereye hayır deyin

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Irak, Suriye ve Lübnan tezkerelerinin oylaması için muhalefete seslenerek 'hayır' oyu verilmesi çağrısında bulundu.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Suriye ve Irak tezkereleri hakkında muhalefete çağrıda bulunurken, "İktidarın Suriye tezkeresi ile Türkiye'yi yeni maceralara sürükleme ve kendi koltuğunu sağlama alma gayretlerine destek olmayın. Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın. Suriye barışının yanında yer alın, diyalogun, müzakerenin yanında yer alın. ÖSO'ya IŞİD'e, El Nusra'ya uzanan bu tezkereye evet demeyin" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Genel Kurul'da görüşülecek olan Suriye ve Irak tezkerelerini eleştirdi.

Buldan, "Her yıl tezkerenin süresini 1 yıl uzatan iktidar bu kez 2 yıl uzatmak istiyor. Demek ki iktidar 1 yıl sonra AKP grubunun kalıp kalmayacağından, Meclis'i toplayamacağından endişe ettiği için süreyi iki yıl uzatarak tezkereyi garanti altına almaya çalışmaktadır. Gidici olduklarını kendileri de görüyorlar. Bu tezkere iktidarın gidiş tezkeresidir" diye konuştu.

Muhalefete çağrı yapan Buldan, "Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye hayır demelidir. Tezkereye evet demeniz bu kadim sorunun çözüm kalmasına hizmet etmektir, bundan kaçının. Kürt sorununu 38 yıldır sınır ötesi operasyonlarla çözmeye çalışan akın, 38 yıldır Türkiye halklarına kaybettirmektedir. Bu yöntemlerle çözüm olmayacağı artık görülmelidir. Bu ezberci akıldan kurtulmanın tam zamandır" dedi.

Demirtaş'ın tutukluluğu

Bu sözler Demirtaş'ı ve diğer arkadaşlarımızın saray talimatı ile tutuklandığının en üst düzeydeki itirafıdır. Yetmiyor, Cumhurbaşkanı Demirtaş'ın ailesini çocuklarını hedef almaktadır. Siyaseten baş edemediğiniz Demirtaş'a karşı sergilediğiniz yaklaşım acizliktir, korkudur. Demirtaş'tan korkuyorsunuz! Demirtaş ve ailesi bizim, milyonların onurudur" ifadelerini kullandı.