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Aleyna Çakır'ı hem dövüp hem yayınlamıştı! Ümitcan Uygun için yeni dava

Aleyna Çakır'ı hem dövüp hem yayınlamıştı! Ümitcan Uygun için yeni dava

Ümitcan Uygun hakkında Aleyna Çakır’ı ölümünden önce darp edip ve bunu görüntüleyerek sosyal medyada yayınlamasından dolayı yeni bir dava açıldı.

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Uygun hakkında açılan davada ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarında 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlamasıyla Ümitcan Uygun’un yargılandığı Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nden istenilen dosyanın incelendiği, aynı davada sanık olan Enes Özdemir’in ifadesinin de alındığı belirtilerek, dosya kapsamında Uygun’un, Çakır’ı darp ederek bayılttığı ve Çakır’ın cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı belirtildi. Uygun’un bu olayda bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği belirtildi.

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