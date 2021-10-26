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Yangını geç farkettiler mahsur kaldılar Kartal'da korku dolu anlar

Yangını geç farkettiler mahsur kaldılar Kartal'da korku dolu anlar

Kartal’da 3 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı. Aralarında 4 çocuğun olduğu 6 bina sakini evlerinden dışarı çıkamayarak mahsur kaldı. İtfaiye evde mahsur kalanları merdiven ile kurtararak yangına müdahale etti.

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Yangın, Kartal Hürriyet Mahallesi Gökşen Sokakta bulunan 3 katlı bir binada yaşandı. Binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Panoda çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı. Bina sakinleri yangını fark ederek kendilerini dışarı atarken, bir evde oturan 4’ü çocuk toplam 6 kişi yangını geç fark edince evde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile eve ulaşarak evde mahsur kalanları kurtardı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altın alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangına şahit olan Muharrem Cömert, "İşten geldim, dışarıya bağırmaya başladılar. Eşim sesleri duyunca itfaiyeyi aradı. İtfaiye hızlı geldi. Büyük bir olaydan kurtulmuş olduk. Üzüldük. 5, 6 kişi, mahsur kaldı. Onlar da kurtarıldı. Yaralı yok" dedi.

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