BIST 1.510
DOLAR 9,44
EURO 10,97
ALTIN 547,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırklareli'nde korkunç olay! Kaza sonrası kavgada dövülerek öldürüldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kırklareli'nde korkunç olay! Kaza sonrası kavgada dövülerek öldürüldü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedilen Gökay Karaca (35), hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, gece Lüleburgaz'ın Evrensekiz beldesi yakınlarında meydana geldi. S.B.'nin kullandığı 34 EJL 228 plakalı otomobil, kavşakta E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ardından araçlarda bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir minibüste bulunanların da karıştığı kavgada darbedilen, 25 LK 650 plakalı otomobildeki Gökay Karaca, hayatını kaybetti.

Jandarma, olay sonrası otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kaybolan dağcı kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı
Kaybolan dağcı kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı
Viyana Sözleşmesi 41. madde nedir? 3 alt başlıklı Viyana Sözleşmesi tam metni
Viyana Sözleşmesi 41. madde nedir? 3 alt başlıklı Viyana Sözleşmesi tam metni
Borcu olanlar dikkat! Son ödeme 1 Kasım yoksa yapılandırma bozulur!
Borcu olanlar dikkat! Son ödeme 1 Kasım yoksa yapılandırma bozulur!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 'başınızı kaldırın' mesajı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 'başınızı kaldırın' mesajı
28 Ekim yarım gün mü okullar öğleden sonra saat kaçta tatil?
28 Ekim yarım gün mü okullar öğleden sonra saat kaçta tatil?
Fatih Altaylı "kim bu gazeteci kılıklı ahlaksız p...ler?" diye sordu!
Fatih Altaylı "kim bu gazeteci kılıklı ahlaksız p...ler?" diye sordu!
548 lira olan altın alınır mı satılır mı? Altında yükseliş sürecek mi Tunç Şatıroğlu'ndan kritik açıklama
548 lira olan altın alınır mı satılır mı? Altında yükseliş sürecek mi Tunç Şatıroğlu'ndan kritik açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Fuzuli Havalimanı açıldı! İlk kez oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Fuzuli Havalimanı açıldı! İlk kez oldu!
Viyana nerede nerenin başkenti Viyana haritadaki yeri neresi?
Viyana nerede nerenin başkenti Viyana haritadaki yeri neresi?
Nagehan Alçı: Türkiye Rusya tipi sisteme doğru gidiyor! Hüzünleniyorum...
Nagehan Alçı: Türkiye Rusya tipi sisteme doğru gidiyor! Hüzünleniyorum...