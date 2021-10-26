Nagehan Alçı: Türkiye Rusya tipi sisteme doğru gidiyor! Hüzünleniyorum...

Nagehan Alçı 'Bunları düşünüp hüzünleniyorum' diyerek Türkiye 'nin ne Batı tipi ne Ortadoğu tipi tam olarak Rusya tipi bir siyasal rejime doğru adım adım gittiğini yazdı.

Abone ol

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'nin tam olarak Rusya tipi bir siyasal rejime doğru adım adım gittiğini belirterek, "Muhafazakar-otoriter ve laik-otoriter kesimler Batı düşmanlığında uzlaşıyor. İktidar ve muhalefet medyası Batı düşmanlığında buluşuyor." diye yazdı.

Türkiye'nin Batı medeniyetiyle ilişkisinin pamuk ipliği kadar zayıf olduğunu, son 200 senede ilk kez bu duruma geldiğine işaret eden Alçı, "Osman Kavala bildirisine imza atan büyükelçiler dün başını ABD’nin çektiği bir iyi niyet açıklaması yaparak geri adım attılar, "Türkiye’yi kaybetmek istemiyoruz" dediler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna olumlu karşılık vererek çok doğru yaptı ama bu temel hakikat değişmiyor. Biz Türkiye olarak Batı’dan kopuyoruz." ifadelerini kullandı.

Alçı daha önceki yazısına atıf yaparak şunları söyledi:

"Merhum İngiliz siyaset felsefecisi Norman Barry 2006’da şöyle demişti:

“Çok ilginç bir olay. Türkiye’de Ortadoğulu yaşam tarzını benimseyenler Batı tipi demokratik siyasal rejim istiyor. Batılı yaşam tarzını benimseyenler Ortadoğu BAAS tipi siyasal rejim istiyor.”

Ben Barry’nin bu sözlerini Akşam'daki köşemde yazmıştım.

Şimdi 15 sene sonra Türkiye ne Batı tipi ne Ortadoğu tipi tam olarak Rusya tipi bir siyasal rejime doğru adım adım gidiyor.

Evet, tam olarak Rusya gibi değiliz… Bir açıdan medya ve parlamento düzenimiz Macaristan’a benziyor. Rusya kadar kör parmağım gözüne bir otoriter rejimimiz yok. Rusya’da Kemal Bey ve Meral Hanım gibi politik figürler dahi yok. Sanki muhalefet varmış gibi gösteren medya da daha kısıtlı.

Bu açıdan diyorum ya Macaristan ile Rusya kırması diyebileceğim bir politik rejim var Türkiye’de. Şimdi bunları düşünüp hüzünleniyorum… Türkiye nereden nereye geldi…"