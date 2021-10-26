Kocaeli'de 3 çocuk annesi koronavirüse yenildi

KOCAELİ'de bir süre önce korona virüse yakalanan 3 çocuk annesi kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Dilek Yavuz (41), bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerinde korona virüse yakalandığı belirlenen Yavuz, hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan genç anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yavuz’un cenazesi, Dörtyol Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Değirmendere'de toprağa verilecek.