Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu! 'Tanınmayan biri ve partilerle ilişkisi yok'

CHP kulislerini hareketlendiren iddia Halk TV programcısı Emin Çapa'dan geldi. "Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım, henüz emin değilim" diyen Emin Çapa, "Partilerle ilişkisi yok, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan biri" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adayının profil resmini çizdi...

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Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı bulduğunu öne sürdü. Emin Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu ile olduğunu söylediği bir görüşmeyi aktardı.

O adayı Akşener ve Karamollaoğlu'na gönderdi...

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüştüğü kişinin 'liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt verdiğini' iddia eden Çapa, o kişinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bulduğu adayı Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na da gönderdiğini belirten Emin Çapa iddialarına şöyle devam etti:

Ekrem İmamoğlu yetkisiz cumhurbaşkanı olmak istemiyor

- Aslında Meral Akşener, sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ister. Bu durum kendisine tüm yetkileri kullanacak olan başbakanlık için pazarlık yapma şansı verir. Ayrıca Sn Yavaş'tan kesin emin değilim ama, sayın İmamoğlu'nun 'yetkisiz Cumhurbaşkanı' olmayı istemediğinden kesin olarak eminim.

Akşener Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği adayı 'ideal' görüyor

- İşte o yüzden Sn Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşmeye gönderdiği 'arkasında parti desteği olmayan' adayı ideal çözüm olarak görüyor. Dikkat ederseniz, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Başbakan gibi yetki kullanabilir' diyor. Buradaki sorun kamuoyu bu adayı kabul eder mi?

Kılıçdaroğlu'nun aklındaki o aday Ekrem İmamoğlu değil

- Oradaki aday sayın İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için 'bu adım tutar' denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam.

- O ismi öğrenince ben ciddi şok yaşadım

- Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.

- Bu isimler gibi tanınan biri değil. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu.