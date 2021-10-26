FETÖ'nün askeri lise sorularını nasıl verdiğini bir bir anlattılar

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmanın detaylarında askeri lise alımlarına dair itiraflar geldi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 'faydalı itirafçı' olan bazı şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

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İZMİR'de geçen hafta FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen, 142 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalandıktan sonra 'faydalı itirafçılık' yapan 3 şüpheli, örgütün, askeri lise sınavlarından önce soruları kendilerine verdiklerini, bu sayede derece yaptıklarını söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İzmir merkezli 41 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta 1'i albay, 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 30'u astsubay, 11'i uzman çavuş rütbesinde, 3'ü Deniz Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik, 15'ı Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 16'sı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 33'ü muvazzaf, 48 asker, 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 142 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüphelinin gözaltı kararı sağlık durumları, 1 diğerinin ise mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 5 kişi de sonradan değişen delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. 40 kişi ise 'faydalı itirafçılık' dolayısıyla kolluk biriminden serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 89 şüpheli, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi. Sulh ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 82’si tutuklandı. Diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesi alınabilen şüphelilere göre, itirafçı oranı yüzde 39 olarak kayıtlara geçti. Tamamı yurt dışında olan 16 firari şüphelinin yakalaması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruları el yazısı ile yazılmış şekilde verdiler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 'faydalı itirafçı' olan bazı şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Askeri lise sınavından bir gün önce sınavda çıkacak olan bazı soruların kendilerine 'el yazısı' ile yazılmış şekilde verildiğini söyleyen B.Ö., örgütle bağını kesmek istedikten sonra okuldaki başarı puanının düşürüldüğünü ve attığı tweet yüzünden idari işlem uygulanıp en yüksek ceza verildiğini söyledi.

B.Ö., "Bir gün önce verilen kağıtta yazılan soruları 6- 7 kere tekrar ettikten sonra sınava girip örgüt evinde kalan diğer arkadaşlarla birlikte başarılı olduk. Mülakatlar için özel hazırlandık. Örgüt üyeleri, örnek mülakat provaları yaptılar. Okula başladıktan sonra örgüt ile bağını kesmek istediğimde, 'Şefkat tokadı' olarak dile getirdikleri söylemi uygulamaya başladılar. Okuldaki başarı puanım düşürüldü. Örgütle bağımı koparmak istediğimi belirttikten hemen sonra 6 ay önce attığı tweet yüzünden hakkımda idari işlem uygulandı ve en yüksek sınırdan ceza verildi" diye konuştu.

Müdür yardımcısı örgüt evine götürdü

İtirafçılardan askeri okuldan ilişiği kesilen öğrencilerden E.C.K., 7’nci sınıfa giderken Buca Gediz Anafen Dershanesi'nin müdür yardımcısı tarafından örgüt evine götürüldüklerini söyledi. E.C.K'nin, "Gediz Anafen Dershanesi'nde 7’nci sınıfın ortalarında dershanenin müdür yardımcısı, asker olmak istediğimi öğrendikten 2 ay sonra benim ile birlikte 5 arkadaşımız örgüt evine götürdü. Örgüt evinde askeri lise sınavı öncesinde deneme soruları çözdük. Sınavda da bu soruların benzerleri çıktı. Ben de arkadaşlarım da sınavı dereceyle kazandı" dediği belirtildi.

Denemelerin birebir aynısı sorular çıktı

Askeri lise sınavında çıkan soruların birebir aynılarının kendilerine 1 ay önce deneme olarak verildiğini belirten H.B.B. ise ifadesinde şunları söyledi:

"Sınavdan 1 ay önce örgüt evinde diğer 2 arkadaşımla birlikte kalırken test kitapçığı ve yaprak test şeklinde bulunan deneme sınavları çözdürüyorlardı. 1 ay bu şekilde devam etti. Sınava girdiğimde 15-20 sorunun, bize çözdürülen denemelerin birebir aynısı olduğunu fark ettim. Sınavdan sonra bunu neden yaptıklarını sorduğumda, kazanmam için soruların bir kısmını bu şekilde verildiğini söylediler."