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Adana'da 'onlardan zor kurtuldum' deyip gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da 'onlardan zor kurtuldum' deyip gözyaşlarına boğuldu

ADANA’da eşiyle tartıştıktan sonra evden uzaklaştırma cezası alan şahıs, kaldığı parkta tişörtü ve telefonu gasp edilince gözyaşlarına boğuldu. Gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Fırat Kara, bir süre önce eşi Emine Kara ile tartıştığı için eşi şikayetçi olunca evden uzaklaştırma aldı. Bu nedenle Kara parklarda yatmaya başladı. Bu arada, Kara’nın yanına gelen arkadaşları Ali S. (31) ile Mehmet Salih K. (32) bir süre onunla oturup daha sonra cep telefonunu istedi. Kara cep telefonunu vermeyince çevrede buldukları şişeyi kırıp Kara’nın boğazına dayayıp ölümle tehdit ederek telefonunu tekrar istediler.

Bu arada Kara’nın tişörtünü de çıkartan zanlılar şişe ile Kara’yı yaralayıp cep telefonunu ve tişörtünü alıp olay yerinden uzaklaştılar. Kara bunun üzerine bağırınca çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Kara olay yerine gelen polise arkadaşlarının kendisinin tişörtünü ve cep telefonunu gasp ettiğini daha öncede parasını aldıklarını öne sürerek, “Beni öldüreceklerdi onlardan zor kurtuldum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Kara polise zanlıların gittiğini yönü tarif etti.


İki zanlı da tutuklandı
Polis kısa sürede zanlıları yakaladı. Zanlılar ise ifadesinde Kara’yı gasp etmediklerini kendi isteğiyle borcuna karşılık telefonunu ve tişörtünü verdiğini, vücudundaki yara içinde kendi kendine zarar verdiğini söylediler. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından iki zanlı da tutuklandı.

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