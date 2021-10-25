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Antalya'da Rus kadının mesajını okuyunca hayatının şokunu yaşadı! 1 haftadır...

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da Rus kadının mesajını okuyunca hayatının şokunu yaşadı! 1 haftadır...

ANTALYA'da Rus kadının komşusuna yazdığı Rusça mesajın Google Translate’den Türkçeye çevrilmesiyle ortaya çıkan olay şaşkına çevirdi.

Antalya'da Rus kadının mesajını okuyunca hayatının şokunu yaşadı! 1 haftadır...

Olay, 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 256 sokak üzerindeki ağaçlık alanda yaşandı.

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Antalya'da Rus kadının mesajını okuyunca hayatının şokunu yaşadı! 1 haftadır...

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yerleşik Rus vatandaşı bir kadın, dün sokak üzerinde yürürken ağaçlık alanda bir kişinin durduğunu fark etti.

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Antalya'da Rus kadının mesajını okuyunca hayatının şokunu yaşadı! 1 haftadır...

Ertesi gün aynı güzergahtan giden kadın, aynı kişinin aynı yerde olduğunu görünce durumdan şüphelenerek komşusu Ramazan Uğur’a Rusça mesaj yazdı.

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Antalya'da Rus kadının mesajını okuyunca hayatının şokunu yaşadı! 1 haftadır...

Yazılanı anlamayan Uğur, Google Translate'den çevirisini yaptığı mesajın ‘Portakal ağaçlarında bir adam asılı. Polisi aramak gerek’ olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

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