Antalya'da Rus kadının mesajını okuyunca hayatının şokunu yaşadı! 1 haftadır...
ANTALYA'da Rus kadının komşusuna yazdığı Rusça mesajın Google Translate’den Türkçeye çevrilmesiyle ortaya çıkan olay şaşkına çevirdi.
Olay, 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 256 sokak üzerindeki ağaçlık alanda yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yerleşik Rus vatandaşı bir kadın, dün sokak üzerinde yürürken ağaçlık alanda bir kişinin durduğunu fark etti.
Ertesi gün aynı güzergahtan giden kadın, aynı kişinin aynı yerde olduğunu görünce durumdan şüphelenerek komşusu Ramazan Uğur’a Rusça mesaj yazdı.
Yazılanı anlamayan Uğur, Google Translate'den çevirisini yaptığı mesajın ‘Portakal ağaçlarında bir adam asılı. Polisi aramak gerek’ olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.