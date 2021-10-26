Siirt'te fiyatı 1000 TL'den 3000 TL'ye çıktı: Müşteride esnafta şikayetçi

SİİRT’te yedek oto parça fiyatlarındaki artış müşteriler kadar esnafı da mağdur ediyor.

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Yedek oto parçalarındaki artıştan dolayı işlerinin durma noktasına geldiğini dile getiren Siirt Oto Sanayi esnafı, iş yapamadıkları için zor günler geçirdiklerini söyledi. Oto sanayi esnaflarından Ferhat Tekin, “Geçen sene randevuyla çalışıyorduk. Aylık 100-150 araç girişimiz oluyordu. 3 gün önceden randevu alıp geliyorlardı, fiyatlar o kadar yükselmiş ki artık randevuyla çalışamıyoruz. Hafta da 2-3 arabayla kapattığımız oluyor. Günü siftahsız kapatıyoruz." dedi.



"Geçen sene 50 liraya aldığımız antifrizi şu an 150 liraya zor alıyoruz" diyen Tekin "Parça fiyatları aşırı yükselmiş, bulamıyoruz. Parçacılar stokçuluk yapıyorlar. Parça da bulamıyoruz. Müşterilerimiz çok mağdur oluyor. Mağdur oldukları için arabaya binmiyorlar, biz de araç tamiratını yapamıyoruz. Parça bulamıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

Geçen sene bin liraya yaptırdığı araç bakımını bu sene 3 bin liraya yaptırdığını belirten Mehmet Yüztaş adlı vatandaş, fiyatlardaki artıştan dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.







"Parçalar çok pahalı"

Yüztaş, “Sanayiye geldim. Kış bakımını yapmak için parçalar çok pahalı, altın parçası olmuş. Ya arabayı bağlayacağız ya da arabayı çalıştırmayacağız. Sanayiye de gelmek istemiyoruz, çünkü parçalar çok çok pahalı. Geçen sene bakımı yaptık bin TL, şimdi 3 bin TL’ye çıkmış. Artık bırakacağız bu işi, parçalar çok pahalı” diye konuştu.