Temizlik işçisi 650 bin TL buldu bakın ne kadar ödül aldı! Denizli'de 'çok üzüldüm' deyip anlattı

Eşimi arayıp durumu anlattım: "Kime nereye bildireyim diye düşündüm" diyen Yıldız "O sırada eşimi arayıp durumu anlattım. O da git sahibine ver, teslim et dedi. Daha sonra memurlar geldi. Burada çanta kaybolmuş, buldun mu diye sordular. Ben de bulduğumu söyledim. Polislerle birlikte çantanın sahibinin dükkanına gittik." şeklinde konuştu.