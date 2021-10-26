Benzine gün aşırı büyük zam! Benzine 28 kuruş zam geliyor! Benzin gece yarısı 44 kuruş zamlanmıştı

Benzin fiyatlarına kallavi zamlar peş peşe geliyor... Bu gece yarısı 44 kuruş zamlanan benzinin litre fiyatına bugün 28 kuruş daha zam geliyor...

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Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. Benzin fiyatlarına her gün zam gelmeye başladı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.

Güncel benzin fiyatları: Bu gece yarısı gelen zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.