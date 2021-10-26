BIST 1.510
DOLAR 9,46
EURO 10,98
ALTIN 550,62
HABER /  EKONOMİ

Benzine gün aşırı büyük zam! Benzine 28 kuruş zam geliyor! Benzin gece yarısı 44 kuruş zamlanmıştı

Benzine gün aşırı büyük zam! Benzine 28 kuruş zam geliyor! Benzin gece yarısı 44 kuruş zamlanmıştı

Benzin fiyatlarına kallavi zamlar peş peşe geliyor... Bu gece yarısı 44 kuruş zamlanan benzinin litre fiyatına bugün 28 kuruş daha zam geliyor...

Abone ol

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. Benzin fiyatlarına her gün zam gelmeye başladı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti. 

Güncel benzin fiyatları: Bu gece yarısı gelen zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.

İlgili Haberler
Benzine 2.5 liralık zam gelecek mi? Resmi Gazete'de yayınlandı 2022'de de sürecek
ÖNCEKİ HABERLER
Kraliçe II. Elizabeth bitkin geç saatlere kadar televizyon izliyor
Kraliçe II. Elizabeth bitkin geç saatlere kadar televizyon izliyor
Dünya'daki metal rezervlerinden daha fazlasına sahip iki yeni asteroit keşfedildi
Dünya'daki metal rezervlerinden daha fazlasına sahip iki yeni asteroit keşfedildi
Musa Eroğlu eşi Fatma Eroğlu kimdir kaç yaşında öldü?
Musa Eroğlu eşi Fatma Eroğlu kimdir kaç yaşında öldü?
Büyükelçilikler geri adım attı Avrupa basınına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan U dönüşü yaptı
Büyükelçilikler geri adım attı Avrupa basınına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan U dönüşü yaptı
Malatya'da cezaevinden izinli çıktı! Otoparkta kanlar içinde kaldı
Malatya'da cezaevinden izinli çıktı! Otoparkta kanlar içinde kaldı
ABD Başkanı Joe Biden 4 yıl sonra katılan ilk başkan olacak
ABD Başkanı Joe Biden 4 yıl sonra katılan ilk başkan olacak
Veliaht Prens Selman eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti zehirli yüzük kullanmak istedi
Veliaht Prens Selman eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti zehirli yüzük kullanmak istedi
26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi 2021
26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi 2021
Cami cemaati AK Parti'den neden kopuyor? İYİ Parti ile mücadele böyle mi olacak? Hadi Özışık yorumluyor
Cami cemaati AK Parti'den neden kopuyor? İYİ Parti ile mücadele böyle mi olacak? Hadi Özışık yorumluyor
Meral Akşener'den Fatih benzetmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'na yeni benzetme: Yüzünde Rabbi Yessir...
Meral Akşener'den Fatih benzetmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'na yeni benzetme: Yüzünde Rabbi Yessir...