Musa Eroğlu eşi Fatma Eroğlu kimdir kaç yaşında öldü?

Türk Halk Müziği'nin üstadlarından olan Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu öldü. Bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gören 75 yaşındaki Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu ölümü ile ailesini yıktı. Peki kimdir Fatma Eroğlu, kaç yaşında öldü, kaç tane çocuğu var?

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Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden biri olan Musa Eroğlu aldığı acı haberle yıkıldı. 1966 yılında evlendiği 3 çocuğunun annesi Fatma Eroğlu öldü. Ölümünün ardından Fatma Eroğlu merak konusu oldu. Peki kimdir Fatma Eroğlu, kaç yaşında öldü, kaç tane çocuğu var?

Fatma Eroğlu, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fatma Eroğlu’nun cenazesi bugün memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verilecek.

Musa Eroğlu kimdir: 1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde doğdu. Alevî Tahtacı Türkmenleri'ndendir. Ortaokulu yarım bıraktı. Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top’un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Kendi adını taşıyan müzik okulunda 1982'den bu yana 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır.1966’da evlendiği eşiyle ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.