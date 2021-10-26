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Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga eden kişi evi ateşe verdi

Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga eden kişi evi ateşe verdi

GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının tartışma sonrası meydana geldiği ortaya çıktı.

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Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası kardeşlerden biri evi ateşe verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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