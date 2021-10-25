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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

KUZEY IRAK'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (21) şehit düştü.

Acı haber askeri yetkililer tarafından Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesine verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeş olduğu ve ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

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