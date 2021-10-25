Türkiye 25 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 351 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Ekim 2021 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 824 oldu.

"Gurur duyulacak toplumsal başarı"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 77,68 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,95 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 77,68 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ