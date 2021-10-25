BIST 1.493
DOLAR 9,55
EURO 11,10
ALTIN 555,66
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Karpowership ile Katar devlet şirketi Nakilat arasında LNG alanında iş birliğine imza atıldı

Karpowership ile Katar devlet şirketi Nakilat arasında LNG alanında iş birliğine imza atıldı

KARADENİZ Holding iştiraki Karpowership, Katar devlet şirketi Nakilat ile yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) yatırımları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında iş birliği yapmak üzere anlaşma imzaladı.

Abone ol

KARADENİZ Holding iştiraki Karpowership, Katar devlet şirketi Nakilat ile yeni bir ortak girişim şirketi kurarak 2023'e kadar ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesini (FSRU) devreye almayı planlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karpowership Üst Yöneticisi Orhan Remzi Karadeniz, Nakilat ile imzalanan iş birliği anlaşmasının şirket kabiliyetlerini güçlendireceğine inandığını belirterek, "Filomuzdaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) varlıklarımızı, FSRU'ları artırarak ve birçok projemizde daha temiz, güvenilir ve sürdürülebilir bir yakıt olan LNG'yi kullanarak küresel enerji dönüşümünde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum
AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'nin önünde iki yol var
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'nin önünde iki yol var
NASA Başkanı Nelson'dan olay sözler: Uzaylılar yapmış olabilir
NASA Başkanı Nelson'dan olay sözler: Uzaylılar yapmış olabilir
ABD'li uzmandan kritik dolar tahmini
ABD'li uzmandan kritik dolar tahmini
Türkiye Emekliler Derneğinden zam ve AGİ talebi
Türkiye Emekliler Derneğinden zam ve AGİ talebi
Dördüncü dalgaya karşı uyardı! Aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak
Dördüncü dalgaya karşı uyardı! Aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak
Ataşehir’de metro inşaatında kaza: 1 işçi yaralı
Ataşehir’de metro inşaatında kaza: 1 işçi yaralı
Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Benzine 44 kuruş zam geliyor! Bu gece pompaya yansıyacak
Benzine 44 kuruş zam geliyor! Bu gece pompaya yansıyacak
Benzinin litresine 44 kuruş zam geldi! Bu geceden itibaren geçerli..
Benzinin litresine 44 kuruş zam geldi! Bu geceden itibaren geçerli..