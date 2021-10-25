Karpowership ile Katar devlet şirketi Nakilat arasında LNG alanında iş birliğine imza atıldı

KARADENİZ Holding iştiraki Karpowership, Katar devlet şirketi Nakilat ile yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) yatırımları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında iş birliği yapmak üzere anlaşma imzaladı.

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KARADENİZ Holding iştiraki Karpowership, Katar devlet şirketi Nakilat ile yeni bir ortak girişim şirketi kurarak 2023'e kadar ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesini (FSRU) devreye almayı planlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karpowership Üst Yöneticisi Orhan Remzi Karadeniz, Nakilat ile imzalanan iş birliği anlaşmasının şirket kabiliyetlerini güçlendireceğine inandığını belirterek, "Filomuzdaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) varlıklarımızı, FSRU'ları artırarak ve birçok projemizde daha temiz, güvenilir ve sürdürülebilir bir yakıt olan LNG'yi kullanarak küresel enerji dönüşümünde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.