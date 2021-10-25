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Yapılan hesaplamalara göre asgari ücret için yüzde 22'lik zam öngörülüyor

Yapılan hesaplamalara göre asgari ücret için yüzde 22'lik zam öngörülüyor

2022 yılı asgari ücret zammı için gözler enflasyon oranlarına çevrilirken yapılan hesaplamalara göre ufukta yüzde 22'lik zam görünüyor.

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TÜRKİYE ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından asgari ücretli vatandaş da görüşmelerden çıkacak sonuca kilitlendi. 7 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken zam tahminleri de ortaya çıkmaya başladı.

Ufukta yüzde 22 zam göründü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu öngörüde asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağına işaret ediyor. Yani bu puan artışı yüzde 22 zamma tekabül ediyor. Yapılacak zamla birlikte 2022 yılında asgari ücretin 3 bin 477 lira olması bekleniyor.

Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağını ve görüşmelerde vatandaşların taleplerinin göz önüne alınacağını ifade etti.

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