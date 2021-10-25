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Halının içinde çıktı halı yıkama fabrikası çalışanı şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Halının içinde çıktı halı yıkama fabrikası çalışanı şaşkına döndü

Sultangazi’de yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çıktı. Şoke olan halı yıkama fabrikası çalışanları ve sahibi müşteriye ulaşarak ziynet eşyaları götürdü.

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Sultangazi'de halı yıkama fabrikası işletmeciliği yapan Serhat Yüce, dün akşam saatlerinde Küçükköy'de bir müşterisinden yıkamak için aldığı halıyı fabrikaya getirdi.

Rulo halindeki halıyı açtığında ise kutu içinden çıkan ziynet eşyalarını görünce şaşkına döndü. Kutunun içerisinden 40 bin TL değerinde olduğu düşünülen saat, kolye, zincir, küpe gibi değerli ziynet eşyaları, aynı gün müşteriye ulaşarak götürdüler.

Olayla ilgili konuşan halı yıkama fabrikasının sahibi Serhat Yüce, "Küçükköy'den bir müşterimiz aradı, halısını yıkatmak istediğini söyledi. Biz de gidip aldık, zımbalayıp aracımıza yükledik ve fabrikamıza getirdik. Murat arkadaşımız halıları yıkamak için sererken içerisinden kutu gibi bir şey çıktı. Biz önce çocuklar için içinde boya kalemi falan olan kutulardan sandık. Açıp baktığımızda ise içinden saat, kolye, zincir, küpe gibi değerli ziynet eşyaları çıktı. Tahminen 30-40 bin TL değerinde olduğunu düşünüyorum. Halının sipariş kodu numarasına baktık ve sahibini arayıp ulaştık, ardından götürüp teslim ettik o da bize teşekkür etti" şeklinde konuştu.

Murat Çakmak isimli çalışan ise "Dün halıları yıkadığımızda bir çantanın içinden değerli eşyalar çıktı. Önce açtık baktık kolye, saat, çeyrek altın gibi şeyler vardı sonra Serhat bey'e ulaştık geldi ve içindekileri tek tek kontrol ettik. Sonrada müşterimizi arayıp bilgisini verdik ve götürüp teslim ettik. Teşekkür etti, sizin gibi insanlar iyi ki var dedi. Bizim gibi birilerine denk geldiği için çok şanslı, başkası olsaydı teslim etmeyebilirdi" dedi.

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