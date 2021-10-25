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Antalya'da bu mezarı gören telefona sarıldı! Turistler akın etti

Antalya'da bu mezarı gören telefona sarıldı! Turistler akın etti

ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Kekova'nın merkezi Üçağız Mahallesi'nde deniz yüzeyindeki anıt mezar, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler, Likya dönemine ait lahit önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

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Kekova ile Kaleköy'ün simgesi, milattan sonra 5'inci yüzyıldan kalma Likya döneminden bugüne ulaşan lahitin bulunduğu sahil, turistlerin cazibe merkezi haline geldi. Türkiye'nin tanıtım kataloglarındaki fotoğraf ile hafızalara kazınan lahit, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Antalya İl Kültür Müdürlüğü tarafından yaklaşık 10 yıl önce restore edildikten sonra eski görünümüne kavuşan lahitin bulunduğu sahil, fotoğraf çektirmek isteyenlerle dolup taştı. Kekova'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Likya dönemi lahiti etrafında yüzüp, fotoğraf çektiriyor. Bazıları da kano gezisinde anıt mezarı ziyaret ediyor. Birçok yerli ve yabancı turist, denizin sığ olduğu mezara kadar suyun içinde yürümenin keyfini çıkarıyor.

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