BIST 1.484
DOLAR 9,66
EURO 11,21
ALTIN 560,39
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Korkutan açıklama geldi! Rekor seviyeye ulaştı: On yıllarca devam edecek

Korkutan açıklama geldi! Rekor seviyeye ulaştı: On yıllarca devam edecek

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki ısı tutucu sera gazlarının, 2011-2020 ortalamasının üzerindeki yıllık artış oranıyla ‘geçen yıl bir kez daha yeni bir rekora’ ulaştığını açıkladı. Örgüt, bu şekilde devam edilmesi halinde Paris Anlaşması hedeflerinin tehlikeye gireceğini belirtti.

Abone ol

WMO, en önemli sera gazı olan karbondioksit (CO2) konsantrasyonun 2020 yılında milyonda 413,2 parçaya ulaşarak rekor bir seviyeye geldiğini ve bunun sanayi öncesi seviyeden yüzde 149 fazla olduğunu belirtti. Diğer sera gazlarından metan, yüzde 262 ve nitröz oksit yüzde 123 ile 1750 yıllarındaki düzeyden daha yüksek seviye ulaştı. Bilim insanları, 1750’li yıllar öncesini yani sanayi öncesi yıllardan itibaren insan faaliyetlerinin dünyanın doğal dengesini bozmaya başladığı yıllar olarak adlandırıyor. 

WMO, emisyonlar devam ettiği sürece, küresel sıcaklığın yükselmeye devam edeceğini ifade etti. CO2'nin uzun ömrü göz önüne alındığında, emisyonlar hızla net sıfır seviyesine bile düşürülse halihazırda gözlemlenen sıcaklık seviyesi birkaç on yıl boyunca devam edecek. Artan sıcaklıkların yanı sıra bu durum, geniş kapsamlı sosyoekonomik etkilerin eşlik ettiği yoğun ısı ve yağış, buzların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanus asitlenmesi gibi daha fazla sonuçları olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2021 açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2021 açıklandı mı?
Karabük'te İranlı vatandaş yüzü kanlar içinde bulundu! Ölmeden önce...
Karabük'te İranlı vatandaş yüzü kanlar içinde bulundu! Ölmeden önce...
Halk müziğinin usta ismi Musa Eroğlu'nun acı günü
Halk müziğinin usta ismi Musa Eroğlu'nun acı günü
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Türkiye artık başka bir boyuta geldi
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Türkiye artık başka bir boyuta geldi
AÖL sınav tarihleri 2021 Açık Lise Sınavları 1. dönem ne zaman?
AÖL sınav tarihleri 2021 Açık Lise Sınavları 1. dönem ne zaman?
İstanbul'dan Sinop'a gelip topluyorlar! 20 TL'ye satılıyor
İstanbul'dan Sinop'a gelip topluyorlar! 20 TL'ye satılıyor
İBB 6 bin maaşlı taksi projesinin detaylarını anlattı: 5 bin taksi için geçerli, nakit kalkıyor!
İBB 6 bin maaşlı taksi projesinin detaylarını anlattı: 5 bin taksi için geçerli, nakit kalkıyor!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yasaklar ve 10 büyükelçi için karar alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yasaklar ve 10 büyükelçi için karar alınacak
'Kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da aşı odaları boş kaldı! "Tekrar atak ihtimali var"
'Kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da aşı odaları boş kaldı! "Tekrar atak ihtimali var"
Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını böyle gördü: Erdoğan tüm savaşı üstlendi
Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını böyle gördü: Erdoğan tüm savaşı üstlendi