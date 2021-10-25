BIST 1.484
DOLAR 9,66
EURO 11,21
ALTIN 560,39
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını böyle gördü: Erdoğan tüm savaşı üstlendi

Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını böyle gördü: Erdoğan tüm savaşı üstlendi

Osman Kavala gerilimiyle başlayan 10 büyükelçinin Türkiye'den gönderilmesi haberlerini Rus basını "Erdoğan tüm savaşı üstlendi" olarak değerlendirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala hakkında açıklama yapan 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi için talimat vermesi Rus basınının önde gelen gazetelerinde önemli yer buldu.

Rus basınından Kommersant gazetesi, "Erdoğan tüm savaşı üstlendi" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın Batı'yla ilişkilerde kırmızı çizgisini çekip içişlerine müdahaleye müsamaha göstermeyecekleri mesajını verdiğini yazdı.

Gazete, Erdoğan'ın Batı'yı 'meydan okumayı kabul etmek veya Türkiye'yle doğrudan cepheleşmeden kaçınmak' arasında zor bir seçimle baş başa bıraktığını vurguladı.

Kommersant, söz konusu 10 ülkenin yönetimlerinin Erdoğan'ın kararı nedeniyle acil istişareler yaptığının da altını çizdi.

'Türkiye ile ABD arasındaki kriz derinleşecek'

Vedomosti gazetesi, Batılı büyükelçilerin sınır dışı edilmesinin Türkiye ile ABD arasındaki krizi derinleştireceğini vurguladı.

Gazete, Erdoğan'ın büyükelçilerini sınır dışı etme talimatı verdiği ülkelerin 7'sinin ABD, Fransa, Almanya, Danimarka, Kanada, Hollanda ve Norveç gibi Türkiye'nin NATO müttefikleri olduğuna dikkat çekti. Diğer 3 ülke ise Finlandiya, İsveç ve Yeni Zelanda.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın henüz sert bir karşılık vermediğini ve Türk Dışişleri'nden açıklama beklediğini açıkladığını belirten Vedomosti, Washington'un böylece Ankara'ya manevra alanı bıraktığını kaydetti.

'Daimi ittifaklar çağı sona erdi'

Moskovskiy Komsomolets, büyükelçilerin büyük bölümünün NATO ülkelerinin temsilcileri olmasının duygularıyla hareket etmekle ve kararlı adımlarıyla bilinen Erdoğan'ı durduramadığını belirtti.

Moskovskiy Komsomolets'e demeç veren Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Doç. Aleksey Obraztsov, Erdoğan'ın eylemlerinin daha geniş bir uluslararası bağlamda irdelenmesi gerektiğini söyleyerek "Daimi ittifaklar çağı sona erdi. Artık bloklar, durumsal nitelikte ve uzun vadeli değil. Türkiye, yaptığı açıklamalarla NATO içerisinde kendisini yalnız hissettiğini ve bu nedenle kendisine fayda sağlayacak bir politika izleme niyetinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Batı'nın bu koşullarda neler yapabileceği belli değil" dedi.

Meselenin açıklamaarın ötesine geçmemesinin muhtemel olduğunu kaydeden Obraztsov, "ABD rahatsız olabilir ancak Washington'un elinde Ankara'ya baskı yapmak için somut kozlar bulunmuyor ve kimin kime daha fazla ihtiyacı da bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
2022 Diyanet kandil günleri ne zaman? 2022 kandil günleri
2022 Diyanet kandil günleri ne zaman? 2022 kandil günleri
Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
Rusya'da vaka sayısı üst üste rekor kırdı! Putin'den Kovid-19 önlemleri için talimat
Rusya'da vaka sayısı üst üste rekor kırdı! Putin'den Kovid-19 önlemleri için talimat
Zap ve Metina'da PKK'ya operasyon: 4 terörist öldürüldü
Zap ve Metina'da PKK'ya operasyon: 4 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı
Alman ekonomisinin büyümesi son çeyrekte hız kesecek
Alman ekonomisinin büyümesi son çeyrekte hız kesecek
3 aylar ne zaman giriyor 2022 Diyanet 3 aylar takvimi
3 aylar ne zaman giriyor 2022 Diyanet 3 aylar takvimi
Ekrem İmamoğlu maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyledi Taksiciler Esnaf Odası'ndan yanıt geldi
Ekrem İmamoğlu maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyledi Taksiciler Esnaf Odası'ndan yanıt geldi