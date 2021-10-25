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'Kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da aşı odaları boş kaldı! "Tekrar atak ihtimali var"

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
'Kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da aşı odaları boş kaldı! "Tekrar atak ihtimali var"

ŞANLIURFA, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, 81 ilden kırmızı renkte kalan tek il oldu. Koronavirüs vakalarının arttığı ve yoğun bakım servislerinde doluluk oranının da yükseldiği kentte, birçok hastanede ve sağlık merkezinde aşılama odaları boş kaldı. 

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Türkiye'nin, genç nüfusu yüksek illerinden Şanlıurfa, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde aşılamada 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkte kalan tek il oldu.

Şanlıurfa'da, aşılama oranının artırılması için çalışmalar sürdürülürken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise liselerde velilerin izinleri doğrultusunda aşılama çalışması yapılıyor.

19 hastanede 123 aşı odası ile 155 mobil ekiple aşılama çalışmasının yürütüldüğü Şanlıurfa’da vatandaşların aşı olması için sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

'Önümüzdeki aylarda tekrar atak ihtimali var''

Kent genelinde aşılama oranın artırılması için İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, tüm kamu personelinin, sivil toplum kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Aşılama oranında Şanlıurfa'nın sıkıntılı bir noktada olduğunu belirten Gülüm, "Aşı oranı düşük olan illerin ödediği bedeli, özellikle yaz aylarında yüksek hasta sayılarıyla gördük. Aşılama  artırılmazsa kasım ve aralık aylarında önceki deneyimlerimize göre tekrar bir atak ihtimali var. Bugün yapılan aşıların koruyucu olacağını biliyoruz. Şanlıurfa, Türkiye'nin genç nüfusuna sahip illerin başında geliyor. Bizi zorlayan oranlar da burada. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle bu oranı oluşturan lise öğrencilerimize sınıf sınıf eğitimler vermeye başladık. Verilen eğitimin ardından velilerden alınan izinle gençlerimizi aşılamaya başladık" dedi.

Öte yandan daha önce aşı yoğunluğunun yaşandığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Covid-19 Aşılama Birimi'nde halkın aşı olmaması nedeniyle odalar ve koridorlar boş kaldı.

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