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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yasaklar ve 10 büyükelçi için karar alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yasaklar ve 10 büyükelçi için karar alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı az önce başladı. Toplantıda yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar ve 10 büyükelçinin durumu da ele alınacak. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Toplantıda dış politikaya ilişkin gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek. Terörle mücadelede atılan ve atılması planlanan adımlar konuşulacak.

Zirve öncesi son hazırlıklar görüşülecek

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek, kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Bakan Koca sunum yapacak

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor. 

10 büyükelçinin durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'istenmeyen adam' ilan edeceğiz dediği, 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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