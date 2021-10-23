Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına o ülkelerden yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala'ya yönelik "Derhal serbest bırakılmalı" çağrısıyla ilgili açıklaması hakkında, "Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz' dedim" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına Danimarka, İsveç, Norveç ve Almanya'dan art arda tepkiler geldi.

Norveç ve İsveç: Büyükelçimiz sınır dışı edilecek hiçbir şey yapmadı

Erdoğan'ın 10 ülke büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etmesi Avrupa'da da yankı uyandırdı. Avrupa medyası olayı önemli bir gelişme olarak duyurdu. Norveç hükümetinin iletişimden sorumlu direktörü Trude Maseide, "Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi gerektirecek hiçbir şey yapmadı" dedi. Maseide, Türkiye'nin, Norveç'in bu davaya bakışını çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi. Maaseide, "Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında taahhüt ettiği demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uymaya çağırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AFP, İsveç'ten de benzer bir açıklama geldiğini aktardı.

Almanya: 9 ülkeyle görüş alış verişi içindeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, diğer 9 ülke yetkilileriyle 'yoğun görüş alış verişi içinde olduklarını' söyledi.

Danimarka: İlkelerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğiz

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Danny Annan'ın Türkiye'yi terk etmesi yönünde kendilerine ulaşan resmi bir bilgi olmadığı aktarıldı. Açıklamada "İlkelerimiz ve ortak değerlerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğiz" denildi.