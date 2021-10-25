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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'den sürpriz zirve! 10 büyükelçi ile mi ilgili

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'den sürpriz zirve! 10 büyükelçi ile mi ilgili

10 büyükelçi için 'istenmeyen adam' ilan etme kararının verileceği Kabine Toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Dvlet bahçeli buluşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Sürpriz görüşmenin, 10 büyükelçinin durumunun görüşüleceği Kabine Toplantısı'nın hemen öncesine denk gelmesi dikkat çekti. 

Kabine toplantısı bugün saat 15:00'te Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine'nin gündemindeki en önemli konunun "Osman Kavala serbest bırakılsın" bildirisi yayınlayan 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi olduğu belirtiliyor.

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