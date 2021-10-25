29 Ekim resmi tatil mi 2021 kaç gün 29 Ekim tatili olacak?

2021 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. resmi Gazete kararına göre 29 Ekim tatili 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak. Yani okullar perşembe günü yarım gün olacak. 28 Ekim ile birlikte kamu çalışanları 3,5 gün izinli sayılacak.

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Cumhuriyet'imizin 98. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim'e artık sayılı günler kaldı. 2021 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim tatili, 28 Ekim öğleden sonra yani saat 13.00'ten sonra başlıyor. Buna göre 2021 yılında 29 Ekim resmi tatili perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Yani okullar perşembe günü yarım gün olacak. 28 Ekim ile birlikte kamu çalışanları 3,5 gün izinli sayılacak.

29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak. 28 Ekim ile birlikte kamu çalışanları 3,5 gün izinli sayılacak.

29 Ekim'in resmi tatil edilmesi: 19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

Bu yollar kapalı: Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle İstanbul'un en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Vatan Caddesi bir süre trafiğe kapalı olacak. Öte yandan bu caddenin yanı sıra başka yollar da trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi kapalı mı?

Vatan Caddesi'ne giden tüm yollara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları öncesi, trafik polisleri tarafından saat 07.00'da barikatlar konuldu. Bu güzergahı kullanmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince alternatif yollar olan Turgut Özal Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi'ne yönlendirdi.

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri?

Bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle: "Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal Yolu'ndan Vatan Caddesi'ne giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar."