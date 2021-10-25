Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün yapılacak! Vakalar artıyor yeni önlemler gündemde mi?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

Abone ol

Kabinesi toplantısı bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda dış politikaya ilişkin gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Terörle mücadelede atılan ve atılması planlanan adımlar konuşulacak.

G20 öncesi son durum görüşülecek

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak.

Terörle mücadelede ele alınacak

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.