Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi için talimat! 'İstenmeyen adam' ilan edilecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin yaptığı Kavala çağrısına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, "Talimatı "Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti:

-Yatırım demek, üretim, ihracat, istihdam demektir. Cari açığın azalması milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu formül Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir. İnşallah önümüzdeki günlerde benzer daha pek çok müjdeyi milletimizle paylaşacağız.

-Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz. Ülkemizin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş oluşturuyoruz.

-Ekonomide sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini göstermiyor. Küresel ekonomideki çalkantılar yeni değildir. Dünya ekonomisinde bozulma pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtı. Bu fiyat artışlarından biz de etkilendik.

-Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir.

Demirtaş tepkisi

-Neymiş iktidar olurlarsa devletin uçaklarını satacaklarmış. Sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz bu devletin neyi var neyi yok nasıl elimizden satarız onunla uğraşıyorsunuz. Biz ise almaya devam edeceğiz.

-Kardeşlerim, bunlar bizi engellemek için terör örgütleriyle de yürürler. Bunlar terörist 'Selo' ile beraber olurlar. Bunlar da ar yok. Yasin Börü'yü öldüren 'Selo' değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden çıkarmanın derdindeler. Yargı ne derse o, çıkaramayacaksınız.

- 'Selo'nun eşi televizyona çıkmış 'çocuklarımla beraber masumane oturuyorum'. Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Sen anasın da o ana değil mi?

"Bu ne terbiyesizliktir"

-Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir.

-Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye? Kimse talimat veremez.

"İstenmeyen adam' ilan edilmesini halledeceksiniz dedim"

-Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim.

-Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.