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TFF Tahkim Kurulu Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezalarını onadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF Tahkim Kurulu Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezalarını onadı

Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezalarını onadı. İki oyuncunun itirazı reddedildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.

Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.

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